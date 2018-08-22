Заря – РБ Лейпциг: предматчевая пресс-конференция Юрия Вернидуба

Наставник Зари Юрий Вернидуб поделился ожиданиями перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против Браги.

"Надеюсь, что ребята успели восстановиться, подготовиться. Плюс мы понимаем, что здесь тоже два матча, и есть шанс попасть в группу. У нас уже было два шанса было и дважды проигрывали – против Фейенорда и Легии. Надеюсь, на этот раз удача и счастье улыбнутся нам.

Понимаем, что Лейпциг – сильная команда, богатый клуб. Они ставят перед собой высокие задачи, и им тоже надо проходить в группу. В чемпионате им тоже важно хорошо играть, но они уже достаточно сыграли и в ЛЕ, и в Кубке Германии. Много материала посмотрели, изучили. Надеюсь, мы готовы к этому бою. Сделаем все, чтобы с третьей попытки попасть в группу, но это будет очень нелегко.

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Давайте исходить из цен Трансфермаркета. Если их оценивают в 300 млн евро, то это о чем-то говорит. Для нас это недостижимая сумма. В Лейпцига задача скупать талантливых игроков, быстро раскручивать и продавать по большой цене. Все их трансферы об этом говорят.

Надеюсь, что все, кто будет в старте, в запасе, готовы сделать все для команды, помочь выполнить необходимые задачи. Самое важное – показать игру и чтобы был результат, который даст лишний шанс пройти дальше. Завтра после игры будет понятно, на что мы способны и какие шансы. Кто самый сильный – покажет матч", – цитирует Вернидуба издание sportarena.

Матч Заря – Лейпциг состоится 23 августа, начало в 21:30.

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