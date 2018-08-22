Зоря – РБ Лейпциг: передматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

Наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями перед матчем 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Браги.

"Сподіваюся, що хлопці встигли відновитися, підготуватися. Плюс ми розуміємо, що тут теж два матчі, і є шанс потрапити в групу. У нас уже два шанси було і двічі програвали – проти Фейєнорда і Легії. Сподіваюся, цього разу вдача і щастя посміхнуться нам.

Розуміємо, що Лейпциг – сильна команда, багатий клуб. Вони ставлять перед собою високі завдання, і їм теж треба проходити в групу. У чемпіонаті їм теж важливо добре грати, але вони вже достатньо зіграли і в ЛЄ, і в Кубку Німеччини. Багато матеріалу подивилися, вивчили. Сподіваюся, ми готові до цього бою. Зробимо все, щоб з третьої спроби потрапити в групу, але це буде дуже нелегко.

Вернидуб: Постараємося, щоб за нас не було соромно у матчі з Лейпцигом

Давайте виходити з цін Трансфермаркета. Якщо їх оцінюють в 300 млн євро, то це про щось говорить. Для нас це недосяжна сума. У Лейпцига завдання скуповувати талановитих гравців, швидко розкручувати і продавати за великою ціною. Всі їхні трансфери про це говорять.

Сподіваюся, що всі, хто буде в старті, в запасі, готові зробити все для команди, допомогти виконати необхідні завдання. Найважливіше – показати гру і щоб був результат, який дасть зайвий шанс пройти далі. Завтра після гри буде зрозуміло, на що ми здатні і які шанси. Хто найсильніший – покаже матч", – цитує Вернидуба видання sportarena.

Матч Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30.

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