Заря – Колос: анонс матча УПЛ

В рамках 25-го тура УПЛ Заря принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Заря в прошлом туре не смогла оторваться от Динамо, проиграв в Александрии из-за пенальти, назначенного в самом конце матча. Теперь луганчане имеют равенство по очкам с киевлянами и черниговцами, опережая обоих по дополнительным показателям – то есть, сегодня они уже не могут позволить себе осечку. Колос же является наиболее слабым и наименее мотивированным к геройствам в первой шестёрке. Если не побеждать команду, которая никуда не поднимется и не опустится, то о серебре "мужикам" лучше забыть.

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Заря неделю назад провела довольно неоднозначный поединок с Александрией. С одной стороны, подопечные Виктора Скрипника сыграли в свой футбол, интереснее выглядя в контроле мяча и создав не менее шести хороших моментов. С другой – команда показала проблемы с физической готовностью, которая серьёзно повлиявшей на качество прессинга (всего 1 успешная попытка прессинга).

Это потянуло за собой и способность проходить эшелонированную оборону и качественно завершать моменты. В частности, в позиционных атаках "мужики" даже не наиграли на гол (0,97 xG), в то время как Александрия со своим закрытым стилем вдвое превзошла по количеству и остроте моментов. Заре явно тяжело с подобными коллективами.

Нельзя сказать, что Колос совсем плох в обороне, но уже седьмой матч подряд команда пропускает голы. Ковалёвцы играют в довольно энергозатратный футбол, имея результаты из разряда "то густо, то пусто" – то 3:4 с Шахтером, то 4:0 с СК Днепром-1, то 0:2 с Десной. Прошлый тур вышел показательным – дебютант УПЛ играл лучше, чем северяне, почти втрое перевесил по ожидаемым голами, но пропустил дважды с трёх ошибок. С Зарей в последнем матче Колос также сыграл неплохо, но две собственные красные карточки привели к 0:2. Словом, ковалёвцы симпатичные, опасные, но совершенно проходные для лидеров.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Майборода, Казаков, Шевченко (Заря; под вопросом)

Дисквалифицированы: Михайличенко – Емец, Петров

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна – Цвек – Юрченко, Леднев, Хомченовский – Кабаев, Перович

Колос: Волынец – Ефремов, Парамонов, Гавриш, Черноморец – Милько, Богданов – Смирный, Ильин, Вильхьяльмссон – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос имеет некоторые проблемы с обороной, но в целом Руслан Костышин настроен на матч оптимистично. Действительно, если и побеждать луганчан, то только сегодня – дальше они будут лучше готовы физически и наберут ход. Впрочем, и сейчас команда Виктора Скрипника кажется фаворитом пары. Колос пропустил два от Десны, доминируя на футбольном поле и имея оборону, составленную из игроков основы – "мужики" тем более смогут забить два.

Ковалёвцы не умеют защищаться так же сильно, как Александрия, и ещё ни разу не отбирали у Зари очков. Сегодня луганчанам оступаться недопустимо, поэтому можно прогнозировать победу "чёрно-белых". Любой другой результат позволит говорить о кризисе в Заре.

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