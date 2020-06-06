Зоря – Колос: анонс матчу УПЛ

У рамках 25-го туру УПЛ Зоря приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зоря у минулому турі не змогла відірватися від Динамо, програвши в Олександрії через пенальті, призначений в самому кінці матчу. Тепер луганці мають рівність за очками з киянами та чернігівцями, випереджаючи обох за додатковими показниками – тобто, сьогодні вони вже не можуть дозволити собі осічку. Колос же є найбільш слабким і найменш вмотивованим до геройств у першій шістці. Якщо не перемагати команду, яка нікуди не підніметься й не опуститься, то про срібло "мужикам" краще забути.

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Зоря тиждень тому провела доволі неоднозначний поєдинок з Олександрією. З одного боку, підопічні Віктора Скрипника зіграли в свій футбол, цікавіше виглядаючи в контролі м'яча й створили не менше шести хороших моментів. З іншого – команда проявила проблеми з фізичною готовністю, яка серйозно вплинула на якість пресингу (всього 1 успішна спроба пресингу).

Це потягнуло за собою і здатність проходити ешелоновану оборону та якісно завершувати моменти. Зокрема, в позиційних атаках "мужики" навіть не награли на гол (0,97 xG), в той час як Олександрія зі своїм закритим стилем вдвічі переважила за кількістю та гостротою моментів. Зорі явно важко з подібними колективами.

Не можна сказати, що Колос зовсім поганий в обороні, але вже сьомий матч поспіль команда пропускає голи. Ковалівці працюють в енерговитратному стилі, маючи результати із розряду "то густо, то пусто" – то 3:4 з Шахтарем, то 4:0 з СК Дніпром-1, то 0:2 з Десною. Попередній тур виявився показовим – дебютант УПЛ грав краще за сіверян, ледь не втричі переважив за очікуваними голами, але пропустив двічі з трьох помилок. Із Зорею в останньому матчі Колос також зіграв непогано, але дві власні червоні картки призвели до 0:2. Словом, ковалівці симпатичні, небезпечні, але абсолютно прохідні для лідерів.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Майборода, Казаков, Шевченко (Зоря; під питанням)

Дискваліфіковані: Михайліченко – Ємець, Петров

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна – Цвек – Юрченко, Лєднєв, Хомченовський – Кабаєв, Перовіч

Колос: Волинець – Єфремов, Парамонов, Гавриш, Чорноморець – Мілько, Богданов – Смирний, Ільїн, Вільх'яльмссон – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос має певні проблеми з обороною, але загалом Руслан Костишин налаштований на матч оптимістично. Дійсно, якщо й перемагати луганців, то тільки сьогодні – далі вони будуть краще готовими фізично й наберуть хід. Втім, і зараз команда Віктора Скрипника здається фаворитом пари. Колос пропустив два від Десни, домінуючи на футбольному полі й маючи оборону, складену з гравців основи – "мужики" тим паче можуть забити два.

Ковалівці не вміють захищатися настільки ж сильно, як Олександрія, і ще жодного разу не відбирали у Зорі очок. Сьогодні луганцям оступатися неприпустимо, тож можна прогнозувати перемогу "чорно-білих". Будь-який інший результат дозволить говорити про кризу в Зорі.

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