Колос объявил о подписании первого в своей истории легионера из Африки

Колос официально подтвердил усиления своего состава атакующим полузащитником Мамаду Данфа.

Сенегалец перешел к новичку УПЛ из родного Каса Спортс, сообщает официальный сайт ковалевцев.

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Никаких подробностей соглашения и личного контракта игрока Колос не добавляет. 19-летний сенегалец играет на позиции правого вингера. Это будет его первый опыт выступлений в Европе. За свою национальную команду Данфа дебютировал в августе прошлого года в матче против Либерии (3:0).

Колос подчеркивает, что Мамаду стал первым африканским легионером в истории клуба, он будет выступать под номером 94.

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