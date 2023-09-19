УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на поєдинку першого туру третього за силою єврокубку.

Стартовий матч Зорі у груповому турнірі Ліги конференцій проти бельгійського Гента обслуговуватиме італійська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері поєдинку буде 38-річний Даніеле Кіффі. На лініях йому допомагатимуть Давіде Імперіале та Марко Бресмес. Резервним арбітром стане Лівіо Марінеллі, а за VAR відповідатиме Паоло Валері.

До слова, Кіффі вже працював з українською командою у поточному сезоні: у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів він фіксував домашню поразку СК Дніпро-1 від Панатінаїкоса (1:3).

Нагадаємо, поєдинок між Зорею та Гентом відбудеться у четвер, 21 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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