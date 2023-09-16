Центральный защитник Зари Арсений Батагов не сыграет в первом туре Лиги конференций против Гента.

Лидер обороны Зари и молодежной сборной Украины травмировался в начале второго тайма матча 7-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Батагов на ровном месте получил повреждение и покинул поле.

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Медицинское обследование показало, что операция 21-летнему защитнику не понадобится. Врачи ожидают, что Арсений вернется к игре примерно через три недели. У Батагова повреждение приводной мышцы, сообщает ТаТоТаке.

Соответственно, Валерий Кривенцов не сможет рассчитывать на защитника в матче первого тура Лиги конференций против бельгийского Гента. Эта игра состоится в четверг, 21 сентября. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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