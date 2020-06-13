Заря – Динамо Михайличенко наехал на арбитра из-за скандального фола Кендзеры

Тренер Динамо Алексей Михайличенко дал оценку действиям арбитра матча против Зари (3:1).

В первом тайме поединка Заря – Динамо рефери встречи Николай Балакин воспользовался помощью VAR после жесткого подката Томаша Кендзеры.

Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR

Наставник киевлян Алексей Михайличенко остался недоволен действиями арбитра и прокричал ему со скамейки запасных: "Вы своим VARом хотите показать свою несостоятельность?". Балакин жестом посоветовал тренеру вести себя спокойнее.

Арбитр оценил фол на желтую карточку, хотя по правилам Балакин должен был удалить игрока, или не наказывать его вообще.

Динамо одержало волевую победу над Зарей в скандальном матче за второе место УПЛ