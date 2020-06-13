Зоря – Динамо: Михайличенко наїхав на арбітра за скандальний фол Кендзьори

Тренер Динамо Олексій Михайличенко дав оцінку діям арбітра матчу проти Зорі (3:1).

У першому таймі поєдинку Зоря – Динамо рефері зустрічі Микола Балакін скористався допомогою VAR після жорсткого підкату Томаша Кендзьори.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

Наставник киян Олексій Михайличенко залишився незадоволений діями арбітра і прокричав йому з лави запасних: "Ви своїм VARом хочете показати свою неспроможність?". Балакін жестом порадив тренеру поводитись спокійніше.

Арбітр оцінив фол на жовту картку, хоча за правилами Балакін повинен був вилучити гравця, або не карати його взагалі.

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