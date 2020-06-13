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Зоря – Динамо: Михайличенко наїхав на арбітра за скандальний фол Кендзьори

19:47 2037 Читать на русском
Зоря – Динамо: Михайличенко наїхав на арбітра за скандальний фол Кендзьори
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Тренер Динамо Олексій Михайличенко дав оцінку діям арбітра матчу проти Зорі (3:1).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

У першому таймі поєдинку Зоря – Динамо рефері зустрічі Микола Балакін скористався допомогою VAR після жорсткого підкату Томаша Кендзьори.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

Наставник киян Олексій Михайличенко залишився незадоволений діями арбітра і прокричав йому з лави запасних: "Ви своїм VARом хочете показати свою неспроможність?". Балакін жестом порадив тренеру поводитись спокійніше.

Арбітр оцінив фол на жовту картку, хоча за правилами Балакін повинен був вилучити гравця, або не карати його взагалі.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ

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Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
10894
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Зоря - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Микола Балакін Микола Балакін
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