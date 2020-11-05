Полузащитник АЕКа Евгений Шахов поделился ожиданиями от противостояния с Зарей в рамках Лиги Европы.

"В последний раз играл в Запорожье за сборную Украины с эстонцами. Эмоции только положительные. Вернулся домой, в течение долго времени не приезжал. Рад вернуться и сыграть очередную игру.

АЕК отправился на матч против Зари без главного тренера

Отсутствие наставника? Конечно, думаю, главного тренера будет не хватать. Мы привыкли, тренер всегда должен быть рядом. Но такие обстоятельства. Думаю, его помощники выполнят свою работу и помогут нам", – поделился Шахов в комментарии Футбол News.

Следует отметить, что наставник АЕКа из-за болезни не отправился в Украину на матч Лиги Европы – врачи решили не рисковать здоровьем специалиста из-за коронавируса.

Напомним, Заря встретится с АЕКом уже сегодня, 5 ноября, начало в 22:00. Обе команды являются аутсайдерами группы G, не набрав ни одного очка за 2 тура.

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