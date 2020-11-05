"В останній раз грав у Запоріжжі за збірну України з естонцями. Емоції тільки позитивні. Повернувся додому, протягом довго часу не приїжджав. Радий повернутися і зіграти чергову гру.

АЕК вирушив на матч проти Зорі без головного тренера

Відсутність наставника? Звичайно, думаю, головного тренера буде не вистачати. Ми звикли, тренер завжди повинен бути поруч. Але такі обставини. Думаю, його помічники виконають свою роботу і допоможуть нам", – поділився Шахов у коментарі Футбол News.

Слід зазначити, що наставник АЕКа через хворобу не вирушив до України на матч Ліги Європи – лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям фахівця через коронавірус.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з АЕКом вже сьогодні, 5 листопада, початок о 22:00. Обидві команди є аутсайдерами групи G, не набравши жодного очка за 2 тури.

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