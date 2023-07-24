Львовский суд не удовлетворил апелляционную жалобу чиновника, сообщает FootballHub. Записоцкий должен провести в СИЗО все 60 суток, до 13 июня включительно.

В УАФ нервно отреагировали на оставление Павелко в СИЗО: "Решение судьи разрушает правовую антикоррупционную систему"

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба за счет УАФ быстро воспользовались возможностью внести залог на суммы по почти 10 млн грн.

Слушания о смене меры пресечения должны были состояться еще несколько недель назад. Записоцкий с разными причинами пропускал заседания, пока 14 июля его не задержали и не доставили принудительно в суд. Теперь генсеку УАФ таки придется провести за решеткой 60 дней. Напомним, его и Павелко подозревают в хищении средств УАФ.