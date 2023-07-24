Львівський суд не задовольнив апеляційну скаргу чиновника, інформує FootballHub. Запісоцький повинен провести у СІЗО всі 60 діб, до 13 червня включно.

В УАФ нервово відреагували на залишення Павелка в СІЗО: "Рішення судді руйнує правову антикорупційну систему"

У листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав Павелку і Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою. Втім, обоє коштом УАФ швидко скористалися можливістю внести заставу на суми по майже 10 млн грн.

Слухання про зміну запобіжного заходу мали відбутися ще кілька тижнів тому. Запісоцький з різними причинами пропускав засідання, допоки 14 липня його не затримали і не доставили примусово в суд. Тепер генсеку УАФ таки доведеться провести за ґратами 60 днів. Нагадаємо, його і Павелка підозрюють у розкраданні коштів УАФ.