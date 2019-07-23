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Роналду подозревается в изнасиловании: прокуратура подвела итоги дела

07:30 182 Читати українською
Роналду подозревается в изнасиловании: прокуратура подвела итоги дела
С Роналду сняли обвинения / Фото The National

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду "отбелил" свою репутацию.

"Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных в ходе расследования было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны.

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Таким образом, никаких обвинений и преследований не будет", – указано в заявлении окружной прокуратуры округа Кларк, опубликованном в твиттере.

Напомним, гражданка США, 34-летняя Кэтрин Майорга рассказала, что в 2009 году ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе во время отдыха Криштиану в США. По словам женщины, она познакомилась с Роналду на дискотеке в одном из клубов, в котором работала, а в ту же ночь португалец изнасиловал ее в номере.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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