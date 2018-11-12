Вице-президент УПЛ объяснил, почему не стоит расширять чемпионат до 16 команд

Вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский разъяснил, какие главные риски кроются за расширением представительства команд в чемпионате Украины.

"У нас заложено в регламенте возможность перехода к формату расширения. Есть приложение в регламенте, который эти правила предусматривает и дедлайн такого решения – 31 марта 2019. В чемпионате с 12 команд у нас стабильность, четкая система соревнований, которая сохраняет интригу до самого конца. Этот формат готов к продаже с точки зону коммерческих прав и телевизионного пула.

Худший сценарий – когда лига расширится, а через некоторое время снова придется сокращать формат, потому что мы не будем достаточно прочные чтобы удерживать лигу в составе 16 команд. Это подорвет коммерческий фундамент и стоимость коммерческого продукта, который мы должны продавать. Самое главное говорить о развитии команд, а не об их существовании.

Гримм: Расширение УПЛ до 16 команд очень важно для развития футбола

Нам важно оставить спортивный уровень на высоком уровне. Чтобы между первой и шестнадцатой командой не было пропасти в классе. Это может подорвать интригу соревнований. От команд первой лиги подано только четыре заявки на аттестацию для участия в элите. Это говорит о том, что украинский футбол еще не готов к расширению УПЛ.

Если четыре или пять клубов поднимутся до УПЛ следующего сезона, будут ли в Первой лиге еще два-три клуба, которые через один сезон способны повыситься в классе, исходя из финансовой, инфраструктурной и организационной составляющей? Мы должны организовать выгодный продукт. В этом нам помогут наши консультанты. Они проанализируют, как лучше продавать продукт – с 16 или 12 командами. Но это решение надо принять до конца года, так как с января мы вступаем в переговоры по реализации телевизионного пула.

Преимущество 16 команд – больше региональных рынков, больше матчей, увеличение коммерческой стоимости, но при этом, выручка каждого клуба уменьшается на 25 процентов. Главный риск – отсутствие фундамента из клубов, претендующих дальше в повышении в классе", – рассказал Ключковский телеканалу "Футбол".

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