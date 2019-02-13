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Заместитель председателя Харьковской ОГА: Верим, что город получит право принимать Суперкубок УЕФА

08:00 50 Читати українською
Заместитель председателя Харьковской ОГА: Верим, что город получит право принимать Суперкубок УЕФА
Атлетико – обладатель прошлогоднего Суперкубка УЕФА / AFP

Заместитель председателя Харьковской ОГА Анатолий Бабичев надеется, что матч за Суперкубок УЕФА-2021 сыграют в Харькове.

"Наша область за три последних года достигла невероятных высот в проведении соревнований самого высокого уровня. Поэтому уровень гостеприимства, медицинского обеспечения, технической готовности стадиона и организации фан-зон постоянно совершенствуется.

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Ждем решения УЕФА, но, безусловно, верим в нашу победу", – рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Анатолий Бабичев пресс-службе госучреждения.

Заметим, официальную заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 нужно подать до 15 февраля 2019 года. Кроме Харькова на проведение матча претендуют Минск, Хельсинки и Белфаст.

Напомним, ранее Павелко рассказывал, что планируется подготовить заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2021 в Украине, правда тогда в словах президента ФФУ фигурировал киевский НСК Олимпийский.

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УЕФА Суперкубок УЕФА
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