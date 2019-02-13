Заступник голови Харківської ОДА: Віримо, що місто отримає право приймати Суперкубок УЄФА

Заступник голови Харківської ОДА Анатолій Бабічев сподівається, що матч за Суперкубок УЄФА-2021 зіграють у Харкові.

"Наша область за три останні роки сягнула неймовірних висот у проведенні змагань найвищого ґатунку. Тому рівень гостинності, медичного забезпечення, технічної готовності стадіону та організації фан-зон постійно вдосконалюється.

Павелко пояснив, чому для заявки на проведення Суперкубка УЄФА-2021 вибрали саме Харків

Чекаємо на рішення УЄФА, але, беззаперечно, віримо в нашу перемогу", – розповів заступник голови Харківської ОДА Анатолій Бабічев прес-службі держустанови.

Зауважимо, офіційну заявку на проведення Суперкубку УЄФА-2021 потрібно подати до 15 лютого 2019 року. Крім Харкова на проведення матчу претендують Мінськ, Гельсінкі та Белфаст.

Нагадаємо, раніше Павелко розповідав, що планується підготувати заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 в Україні, щоправда тоді у словах президента ФФУ фігурував НСК Олімпійський, що у Києві.

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