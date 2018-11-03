Павелко объяснил, почему для заявки на проведение Суперкубка УЕФА 2021 выбрали именно Харьков

По мнению президента ФФУ, у Харькова хорошая история проведения еврокубковых матчей.

"После такого прекрасного проведения финала Лиги чемпионов в Киеве Федерация футбола Украины поставила такую ​​цель – проведение одного из финалов еврокубков в Украине. Очень приятно, что именно Харьков был выбран для подачи заявки на 2021-й год для проведения Суперкубка УЕФА.

ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 на ОСК Металлист

У Харькова хорошая история проведения международных матчей: Лиги чемпионов, где играет Шахтер, сборной Украины. Харьков показал очень хорошую организацию, очень теплый прием для всех болельщиков и для команд, которые приезжают играть в Харьков. И, конечно же, атмосфера стадиона в Харькове, которую создают харьковчане и украинские болельщики, которые приезжают на матчи, убеждает в правильности выбора подачи заявки на проведение Суперкубка именно в Харькове. Это будет изюминка УЕФА, что именно в Харькове пройдет Чемпионат 2021-го года.

Плюс мы знаем, насколько и сборная, и главный тренер нашей главной команды любят проводить сборы и матчи именно в Харькове. Я думаю, что это хорошая оценка, когда есть синергия работы областной команды во главе с губернатором. И, конечно же, футболисты, все футбольные функционеры видят, насколько команда Харьковской области, ее руководство отрабатывает все организационные вопросы во время матчей сборной, Лиги чемпионов или финала Кубка. Это видно по результатам", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".