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Зайц мог бы проявить себя в Динамо, – агент ФИФА

18:43 109 Читати українською
Зайц мог бы проявить себя в Динамо, – агент ФИФА
Миха Зайц / ФК Фенербахче

Агент ФИФА Алааддин Мемиш прокомментировал возможный переход хавбека Фенербахче Михи Зайца в Динамо.

"Для Михи переход в Динамо был бы хорошим вариантом продолжения карьеры. В Турции он не смог показать себя. В этом нет его вины, потому что прошлый сезон для всего Фенербахче получился неудачным.

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Зайц – хороший, молодой и талантливый игрок. В Киеве ему было бы комфортно играть, и он смог бы реализовать свой потенциал в «Динамо", – цитирует агента FootBoom.

Напомним, турецкие СМИ сообщают, что киевляне ведут переговоры с Фенербахче о трансфере.

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