Динамо предлагает за хавбека Фенербахче Зайца 6 млн евро, – турецкие СМИ

Полузащитник Фенербахче Миха Зайц может присоединиться к киевскому Динамо этим летом.

Киевское Динамо предложило 6 млн евро за полузащитника Фенербахче Миху Зайца, передает журналист Экрем Конур.

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Сообщается, что турецкий клуб хочет за 25-летнего словенца не менее 9 млн евро. Отметим, что Зайц выступает на позиции опорного полузащитника.

Зайц перешел в стамбульский клуб в января 2019 года с Эмполи за 3,5 млн евро. За это время он забил 2 гола в 10 матчах. Также на его счету 4 гола в 15 встречах за сборную Словении.

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