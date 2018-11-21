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Заховайло: У сборной Украины состоялась культурная революция в понимании игры

08:51 6 Читати українською
Заховайло: У сборной Украины состоялась культурная революция в понимании игры
Вячеслав Заховайло / Фото из соцсетей

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче против Турции.

"Поймал себя на том, что во время просмотра игры постоянно улыбался от удовольствия. Получил массу положительных эмоций. Контроль мяча, обдуманные действия при созидании, компактность при переходе в оборону. И все это наша молодежь.

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Куда делось наше привычное "Бей беги"? Лично я нашел для себя ответ. Три года у нас в тренерском штабе работают итальянцы. Да, да, и Шевченко я считаю итальянцем. Он ментально, как личность, состоялся именно в Италии. Вот именно поэтому у сборной Украины состоялась в этом году культурная революция в понимании игры.

Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Хочу всю команду, без исключений, поблагодарить за успешный год", – написал агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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