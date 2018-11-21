Заховайло: У збірній України відбулася культурна революція в розумінні гри

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від гри збірної України у матчі проти Туреччини.

"Зловив себе на тому, що під час перегляду гри постійно посміхався від задоволення. Отримав масу позитивних емоцій. Контроль м'яча, обдумані дії при створенні моментів, компактність при переході в оборону. І все це наша молодь.

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Куди поділося наше звичне "Бий біжи"? Особисто я знайшов для себе відповідь. Три роки у нас в тренерському штабі працюють італійці. Так, так, і Шевченко я вважаю італійцем. Він ментально, як особистість, відбувся саме в Італії. Ось саме тому в збірній України відбулася в цьому році культурна революція в розумінні гри.

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Хочу всій команді, без винятків, подякувати за успішний рік", – написав агент В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.