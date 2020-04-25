Заховайло: Советую Милевскому перестать мучить себя и футбол и заняться творчеством на YouTube

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло раскритиковал игру экс-нападающего сборной Украины Артема Милевского в очередном матче чемпионата Беларуси.

"Сегодня пришлось смотреть белорусский футбол. Была мотивация. Обе команды будут играть в еврокубках, и творчество Вернидуба хотелось оценить. Начну с Бреста. Увидел пляжный футбол в темпе Милевского, – то есть стоя. Редко увидишь ситуацию в современном футболе, когда в быструю атаку команда убегает "шесть в два".

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Даже такой трэш команда Вернидуба умудрялась реализовывать. Я вижу проблемы в комплектации команды. Многие игроки не соответствуют модельным показателям, играя на тех или иных позициях. В итоге... увидел никакой футбол. Приветствую Вернидуба с победой, и советую Миле перестать мучить себя и футбол и заняться творчеством на YouTube", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на своем поле уступило солигорскому Шахтеру 0:2. Оба украинца – Артем Милевский и Александр Нойок – провели на поле весь матч. Еще один представитель нашего государства Евгений Хачериди отбывает пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника и угрозы арбитру.

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