"Со спортивной точки зрения у Булецы есть все шансы стать одним из лидеров нашей команды. Но в плане менталитета я был бы более осторожен в оценках.

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Давайте помнить, что мы говорим о молодом парне, страна которого сейчас переживает сложные времена. Поэтому вполне понятно, что он часто думает о своих близких. Однако, несмотря на это, Булеца всегда и целиком сосредоточен на игре и тренировках, и ему хочется развиваться.

Срок аренды Булецы рассчитан до конца этого сезона, но я делаю все, чтобы наш клуб сумел удержать его на более длительный срок", – цитирует Форналика Super Express.

Напомним, Булеца выступает в Заглембе на правах аренды из Динамо. В текущем сезоне он в 9-ти матчах Экстраклясы забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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