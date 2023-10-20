"Зі спортивного погляду в Булеци є всі шанси стати одним із лідерів нашої команди. Але в плані менталітету я був би більш обережний в оцінках.

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Давайте пам'ятати, що ми говоримо про молодого хлопця, країна якого зараз переживає складні часи. Тому цілком зрозуміло, що він часто думає про своїх близьких. Однак, попри це, Булеца завжди і цілком зосереджений на грі та тренуваннях, і йому хочеться розвиватися.

Термін оренди Булеци розрахований до кінця цього сезону, але я роблю все, щоб наш клуб зумів утримати його на більш тривалий термін", – цитує Форналіка Super Express.

Нагадаємо, Булеца виступає в Заглембе на правах оренди з Динамо. У поточному сезоні він у 9-ти матчах Екстракляси забив 1 гол і віддав 3 асисти. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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