"Динамо на этой неделе связывали слухами с Владимиром Петковичем, экс-тренером сборной Швейцарии. Тренером, который в 2018 году построил классную сборную. И, как следствие, несколько турниров подряд Швейцария со своим золотым поколением выходила в плей-офф на ЧМ и Евро.

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Я попросил президента Динамо Игоря Суркиса это прокомментировать, и он ответил мне одним словом... Ну, скажем так: "Это неправда", – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после увольнения Мирчи Луческу исполняющим обязанности Динамо стал Александр Шовковский. 48-летний специалист выиграл два своих стартовых матча, одолев с одинаковым счетом 2:0 Кривбасс и Рух.

После 15-ти туров Динамо с 22-мя очками идет в турнирной таблице УПЛ шестым и имеет 3 игры в запасе.

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