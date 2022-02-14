"У нас не было никаких предварительных договоренностей с Ингульцом по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент Ингульца Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга – на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против Динамо.

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Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с Динамо открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где Ингулец играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства Ингульца, просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с Ингульцом на выезде и не начинали подготовку поля стадиона Динамо. Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем Динамо U-19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26-го февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола – играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу Ингульцу, второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах Динамо, но и сборной Украины – сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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