"У нас, как всегда, только сыграли первый матч, а уже прикидываем шансы. Самый главный вывод после игры с французами такой, что сборной Украины по силам бороться за первое место в своей группе. Отборочный турнир только стартовал, поэтому сейчас какие-то прогнозы делать не стоит. Хотя чего скрывать, игра и результат от "сине-желтых" порадовали. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Ничья с французами настраивает на позитив, особенно с психологической точки зрения. Украина показала сопернику, что с ней нужно считаться.

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Можно выделять всю команду, ведь кто-то больше действовал на оборону, другие – на атаку. Миколенко, Шапаренко, Зинченко, Сидорчук, защита работала слаженно. 18-летний Илья Забарный играл как зрелый мастер, вожак. Но если все же нужно выбрать одну фамилию, то я бы назвал Миколенко, который не проиграл в скорости ни Павару, ни Коману, ни Мбаппе, который иногда смещался на его фланг, ни Дембеле, который вышел на замену. Виталий сдерживал все, что появлялось у него на фланге, и не забывал активно играть в атаке.

После таких удачных поединков, как с Францией, всегда присутствует некая эйфория. Но, уверен, футболисты сборной Украины сами понимают, что еще ничего не сделано, вся борьба впереди. Считаю, что наставник сумеет настроить ребят на нужный лад, поскольку без будущих побед в предстоящих поединках, ничья с французами потеряет всякий смысл", – заявил Венглинский в комментарии Команда№1.

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