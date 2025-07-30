Сага с трансфером защитника Борнмута Ильи Забарного до ПСЖ до сих пор не дошла до логического завершения.

ПСЖ не сдается в попытках подписать Илью Забарного. Украинец, который уже дал согласие на переезд в Париж, но переговоры с Борнмутом зашли в тупик, поскольку англичане требовали 70 миллионов евро за игрока.

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Нассер Аль-Хелаифи лично стал контролировать дело Забарного. Как сообщает RMC Sport, ПСЖ прислал "вишням" новое предложение в 60 миллионов евро. На данный момент, с учетом бонусов, предложенных парижанами, разница с суммой, которую требует Борнмут, составляет менее, чем 5 миллионов евро. Английский клуб пока не дал согласие на трансфер Забарного.

ПСЖ надеется, что соглашение стороны заключат в ближайшее время, но до сих пор пытается выбить хоть какую-то скидку за игрока. Французские СМИ характеризуют эти переговоры между клубами как настоящую шахматную партию.

К слову, Илья Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года. Всего за "вишен" украинский защитник сыграл в 86 матчах, забив один гол.

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