Забарний не допоможе Борнмуту та збірній України – джерело назвало терміни повернення захисника
Захисник збірної України Ілля Забарний ніяк не може оговтатись від травми.
Захисник Борнмута не гратиме за "вишень" до квітня, повідомляє Football Insider. Відповідно, він пропустить і матч відбору на Євро-2024 проти Англії, який відбудеться 26 березня.
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За інформацією джерела, українець отримав травму стопи. Медичне обстеження підтвердило, що Ілля не зможе допомогти своїй англійській команді щонайменше ще місяць.
Нагадаємо, Забарний перейшов у Борнмут з Динамо 31 січня і обійшовся представнику АПЛ у 22,7 млн євро. Українець поки не дебютував за новий клуб.
Борнмут після 24-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ сімнадцятим, маючи у своєму активі 21 очко.
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