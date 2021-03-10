"Унаи Эмери сказал, что нынешнее Динамо похоже на мой Шахтер? Если он говорит, что наша игра похожа на Шахтер под моим руководством, я воспринимаю это, как комплимент. Шахтер в то время играл очень зрелищно, у нас было много техничных бразильцев. Если Эмери считает, что мы играем так же, то я это воспринимаю, как комплимент. Я помню тот матч Шахтера с Севильей в полуфинале Лиги Европы. Мы тогда во Львове могли выиграть, но Севилья была сильнее и в итоге победила в Лиге Европы.

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Насколько на нас влияет то, что Эмери считают специалистом по победам в Лиге Европы? Нет тренеров, которые играют хорошо только в чемпионате, или еврокубках. Не стоит делить соревнования. Тренер готовится к каждой игре. Эмери – хороший тренер, который очень подробно готовит свою команду и анализирует соперников. У Вильярреала очень опытные игроки, если сравнить с Динамо. Эмери работал в Лондоне и Париже, поэтому, безусловно, это хороший тренер.

В Испании трудно чем-то удивить, ведь там все хорошо всех знают. В Европе труднее изучать соперников. За последние 3 года Вильярреал сыграл много матчей, дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл Валенсии. Это крепкий коллектив, в котором есть несколько игроков, старше 30 лет. Это хорошо организованная команда, футболисты которой поиграли на высоком уровне. У них хороший подбор игроков, молодежь обеспечивает движение, а средний возраст – около 27 лет. То есть команда довольно опытная. У них есть Жерар Морено – игрок уровня топ-чемпионатов Европы.

Можно ли сказать, что для Динамо приоритет – чемпионат Украины? Мы не на рынке, чтобы торговаться, что дороже. Самая важная игра – следующая. Победа приносит энтузиазм, радость и позитив. Я не хочу, чтобы Динамо делало шаг назад.

Состояние Цыганкова и Вербича? У нас есть проблемы. Бурда выбыл надолго, Бэлуцэ – надолго, Вербич – до конца апреля. Надеюсь, Попов вернется за 3-4 дня. По Цыганкову – увидим на сегодняшней тренировке, в каком он состоянии. Гармаш тоже тренируется, но он много пропустил, поэтому сейчас набирает форму. Игрокам трудно возвращаться, когда они пропустили сборы, а присоединились к команде только сейчас. Да и учитывая климатические условия, то поля сейчас в не слишком хорошем состоянии", – рассказал Луческу.

Поединок Динамо – Вильярреал стартует 11 марта в 19:55. Ответный матч состоится через неделю – 18 числа.

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