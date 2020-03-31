Сколари назвал эгоизм лидеров Челси причиной провала в Англии

Бывший наставник лондонского Челси Луис Фелипе Сколари назвал причины своих неудач на Стэмфорд Бридж.

"Челси имел немного проблем с травмами, некоторые проблемы внутри команды. Мой лидерский подход столкнулся с одним-двумя игроками. С кем? Анелька и Дрогба.

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Наш медицинский штаб решил, что мы должны отпустить его восстанавливаться после операции в Канны, посреди лета. Я считал, что он должен остаться в Лондоне. Я тоже хотел бы поехать в Канны посреди лета. Я бы там оставался месяц, два, наслаждаясь моментом.

Когда он вернулся, то я попытался адаптировать схему, чтобы Дрогба и Анелька могли играть вместе. Анелька был лучшим бомбардиром лиги. Мы встретились и Анелька сказал, что играет только на одной позиции. В этой ситуации не хватило дружбы и взаимоуважения между игроками. Они оба были замечательными, но кто-то должен был заняться другой работой, отходить и помогать при потере мяча. Тогда все немного изменилось.

Но с тех пор мы виделись, я и Дрогба. Последний раз – в России в 2018-м. Мы откровенно поговорили обо всем этом. Ни у него, ни у Анелька не было злого умысла. Но это случилось и я потерял один из лучших шансов моей жизни", – рассказал тренер в интервью Yellow and Green Football.

Напомним, что Сколари возглавил Челси перед сезоном 2008/09. Со своей должности бразилец был уволен в феврале 2009-го, когда "синие" опустились на 4-е место в АПЛ.

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