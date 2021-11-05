"Если вспоминать оба противостояния, то была абсолютно равная игра. Однако луганчане лучше воспользовались ошибками соперника. После пропущенного гола болгары открылись и сразу получили второй мяч. Все просто. Это была очень важная победа для Зари. У Виктора Скрипника есть большие проблемы с составом Пока все складывается неплохо, но если так и будет продолжаться, то будет очень сложно.

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Иранцы разыгрались не на шутку, забивают, отдают голевые передачи. Пока это лидеры коллектива. В поединке с ЦСКА не было многих ключевых исполнителей. Тот же Шевченко, Назарина, Кабаев, Кочергин, Громов, Гладкий. Мы можем только догадываться почему, но, возможно, у Зари серьезные внутренние проблемы. В такой ситуации я очень сомневаюсь, что Виктор Скрипник продлит контракт.

Ничья в Риме не на руку Зори. В следующем матче с Ромой луганцам нужно побеждать, что сами понимаете, сделать будет очень и очень сложно. Не думаю, что и Буде-Глимт упустит свое в матче с ЦСКА, тогда Заре нужно будет еще побеждать и норвежцев. Отсюда и получается, что выход из группы команды Виктора Скрипника будет сродни подвигу", – сказал Нагорняк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 4-х туров Заря в турнирной таблице группы С занимает третье место, набрав 6 очков. Подопечных Скрипника опережает Рома (7 пунктов) и Буде-Глимт (8 баллов).

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