Самым полезным игроком поединка между луганской и софийской командами стал иранский нападающий "мужиков" Захедитабар Шахаб. За свою игру он удостоился отметки в 8,3 балла.

Заря – ЦСКА София – 2:0 – видео голов и обзор матча

26-летний иранец за 90 проведенных на поле минут, кроме гола, отдал результативную передачу, нанес два удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел две успешные обводки из 3, 35 раз коснулся мяча, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховые дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз перехватил.

В топ-3 луганцев попали также форвард Аллахьяр Сайядманеш, полузащитник Денис Фаворов и голкипер Дмитрий Мацапура (все – по 7,2 балла). Лучшим среди болгар стал ирландский полузащитник Грэм Кэри (7,7).

Напомним, после 4-х туров Заря в турнирной таблице группы С занимает третье место, набрав 6 очков. Подопечных Скрипника опережает Рома (7 пунктов) и Буде-Глимт (8 баллов).

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