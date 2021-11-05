"Якщо згадувати обидва протистояння, то була абсолютно рівна гра. Проте луганці краще скористалися помилками суперника. Після пропущеного гола болгари відкрилися та одразу отримали другий м'яч. Все просто. Це була дуже важлива перемога для Зорі. Віктор Скрипник має великі проблеми зі складом. Поки що все складається непогано, але якщо так і триватиме, то буде дуже складно.

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Іранці розігралися не на жарт, забивають, віддають гольові передачі. Наразі це лідери колективу. У поєдинку з ЦСКА не було багатьох ключових виконавців. Той самий Шевченко, Назарина, Кабаєв, Кочергін, Громов, Гладкий. Ми можемо лише здогадуватися чому, але, можливо, у Зорі серйозні внутрішні проблеми. У такій ситуації я дуже сумніваюся, що Віктор Скрипник продовжить контракт.

Нічия у Римі не на руку Зорі. У наступному матчі з Ромою луганцям треба перемагати, що, самі розумієте, зробити буде дуже і дуже складно. Не думаю, що і Буде-Глімт упустить своє у матчі з ЦСКА. Тоді Зорі треба буде перемагати ще й норвежців. Таким чином вихід із групи команди Віктора Скрипника буде схожим на подвиг", – сказав Нагорняк у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 4-х турів Зоря у турнірній таблиці групи С посідає третю сходинку, набравши 6 очок. Підопічних Скрипника випереджає Рома (7 пунктів) і Буде-Глімт (8 балів).

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