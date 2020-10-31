Вулверхэмптон и Кристал Пэлас подходили к личной встрече в довольно неплохой форме. У обоих было по 10 очков, и в случае победы команды бы сравнялись с лидерами чемпионата. Для "волков" это лучший старт АПЛ за 41 год, но и "орлы" имели свою "изюминку" – 60% зачётных баллов в текущем сезоне они набрали на выезде. Сегодня именно они были гостями Молинью.

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Впрочем, "вулвз" не собирались устраивать радостную встречу. Уже в первые полчаса хозяева вели со счётом 2 0 – на 18-й минуте 19-летний дебютант Аит-Нури ударом с отскока с линии штрафной попал в правый нижний угол, а на 27-й Поденсе выстрелом в противоход замкнул прострел Нету. Ещё через 11 минут Кристал Пэлас заработал право на пенальти, однако арбитр Майкл Аткинсон отменил его из-за офсайда у Заха. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Вулверхэмптона.

Во втором тайме команды поочерёдно обменивались моментами средней остроты, однако минуты шли, а новых голов не возникало. Кристал Пэлас всё больше нервничал и, в конц концов, расплатился за нервы красной карточкой на 86-й минуте – её получил капитан Миливоевич. Так, в равной борьбе матч и подошел к концу, не порадовав новыми голами. Подопечные Эшпириту Санту празднуют победу.

Вулверхэмптон набрал 13 очков, поднявшись на третью позицию в АПЛ и поравнявшись с Ливерпулем и Эвертоном на вершине турнирной таблицы. Кристал Пэлас, имея в активе 10 зачётных баллов, опустился на девятую строчку.

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