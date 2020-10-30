Вулверхемптон і Крістал Пелас підходили до особистої зустрічі в досить непоганій формі. В обох було по 10 очок, тож в разі перемоги команди б порівнялися з лідерами чемпіонату. Для "вовків" це найкращий старт АПЛ за 41 рік, але й "орли" мали свою "родзинку" – 60% залікових балів у поточному сезоні вони набрали на виїзді. Сьогодні саме вони були гостями Молінью.

Вулверхемптон придумав хитрість, як зробити Траоре "невловимим" для суперників – трюк спрацював

Втім, "вулвз" не збиралися влаштовувати радісну зустріч. Вже у перші півгодини господарі вели з рахунком 2:0 – на 18-й хвилині 19-річний дебютант Аїт-Нурі ударом з відскоку з лінії штрафного поцілив у правий нижній кут, а на 27-й Поденсе пострілом у протихід замкнув простріл Нету. Ще за 11 хвилин Крістал Пелас заробив право на пенальті, однак арбітр Майкл Аткінсон скасував його через офсайд у Заха. На перерву команди пішли за комфортної переваги Вулверхемптона.

В другому таймі команди почергово обмінювались моментами середньої гостроти, однак хвилини минали, а нових голів не виникало. Крістал Пелас все більше нервував і, зрештою, розплатився за це червоною карткою на 86-й хвилині – її отримав капітан Мілівоєвіч. Так у рівній боротьбі матч і добіг кінця, не потішивши новими голами. Підопічні Ешпіріту Санту святкують перемогу.

Вулверхемптон набрав 13 очок, піднявшись на третю позицію в АПЛ і порівнявшись з Ліверпулем та Евертоном на вершині турнірної таблиці. Крістал Пелас, маючи в активі 10 залікових балів, опустився на дев'яту сходинку.

Барселона перед Динамо спробує перервати жахливу серію, класична дуель в АПЛ з присмаком ностальгії – топ-матчі вікенду