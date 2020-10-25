Вулверхэмптон придумал хитрость, как сделать Траоре "неуловимым" для соперников – трюк сработал
Отныне масло является незаменимым атрибутом для форварда Вулверхэмптона Адама Траоре.
"У персонала появилась очень умная идея, они знали, что у меня проблема с плечом. Соперники хватали меня за руки, чтобы я не мог двигаться, тянули за плечи.
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Если нанести масло, то сопернику невозможно меня схватить, особенно если я двигаюсь. Первая игра с маслом была очень забавной, многие пытались ловить меня за руки, но им не удавалось. Они спрашивали, что происходит, а я все повторял, что сам не знаю!
Теперь все об этом знают, но это не имеет значения. Для меня это важно, потому что соперникам приходится применять другую тактику. Теперь, с маслом на руках, я могу ускользнуть", – цитирует Траоре Daily Mail.
В прошлом сезоне АПЛ испанец провел 37 матчей, в которых видзанчився 4-мя голами и 9-ю ассистами.
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