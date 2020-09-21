Манчестер Сити сообщил о третьем случае COVID-19 в команде – заразился друг Зинченко
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на помощь Илкая Гюндогана в первом матче сезона.
У 29-летнего немецкого полузащитника диагностирован коронавирс. Гюндогану предстоит провести на самоизоляции 10 дней, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.
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Стоит заметить, что это уже третий подобный случай в английской команде. К Рияду Марезу и Эмерику Ляпорту присоединился друг Александра Зинченко (футболист приглашал Гюндогана на свадьбу, но он не смог прилететь в Кииив).
Таким образом Гвардиола не сможет рассчитывать на помощь Ляпорта и Гюндогана в первом матче Манчестер Сити в новом сезоне. В то же время Марез отправился с командой на поединок против Вулверхэмптона.
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