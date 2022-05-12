Манчестер Сити на пути к чемпионству не ощутил Вулверхэмптон. Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Сити легко разнес "волков" – интрига прожила до середины первого тайма. Кевин де Брюйне оформил покер, еще раз зарядил в штангу, а еще раз отдал отличный пас на Фодена, когда тот тоже попал в штангу.

Ман Сити разбил Вулверхэмптон благодаря покеру Де Брюйне, закрепив лидерство в АПЛ – Зинченко поучаствовал в трех голах

В ворота Вулверхэмптона влетело 5 голов. В троих принял активное участие Александр Зинченко. Украинец начинал результативные атаки. Особенно выделяются первая и третья, в которых Саша отдавал передачи вперед.

У Манчестер Сити есть 3 очка отрыва от Ливерпуля на вершине таблицы за два тура до финиша чемпионата.