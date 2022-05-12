Манчестер Сіті на шляху до чемпіонства не відчув Вулверхемптон. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Манчестер Сіті легко розніс "вовків" – інтрига прожила до середини першого тайму. Кевін де Брюйне оформив покер, ще раз зарядив у стійку, а ще раз віддав чудовий пас на Фодена, коли той також влучив у стійку.

Ман Сіті розбив Вулверхемптон завдяки покеру Де Брюйне, закріпивши лідерство в АПЛ – Зінченко взяв участь у трьох голах

Загалом у ворота Вулверхемптона влетіло 5 голів. У трьох взяв активну участь Олександр Зінченко. Українець починав результативні атаки. Особливо виділяються перша та третя, в яких Сашко віддавав передачі вперед.

Манчестер Сіті має 3 очки відриву від Ліверпуля на вершині таблиці за два тури до фінішу чемпіонату.