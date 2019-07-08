Вукоевич: Молодежь Динамо покажет свой уровень и вернет чемпионство и Лигу чемпионов в Киев

Бывший игрок Динамо Огнен Вукоевич рассказал о своей работе и поделился ожиданиями от нового сезона для киевлян.

"Моя работа в Динамо? Есть много матчей, игроков и работы в целом. В Динамо балканские футболисты показывают свой уровень. Были, есть и, надеюсь, еще будут с Балкан хорошие игроки для киевского клуба.

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У Динамо хороший потенциал, очень талантливые молодые футболисты. Киевляне идут правильным путем. Надеюсь, что молодежь, которая играет год-два за первую команду, покажет высокий уровень в новом сезоне, вернет чемпионство и Лигу чемпионов в Киев.

Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше на стадионе с первых игр. У Динамо прекрасная молодежь и нужна хорошая поддержка. Я уверен, что новый сезон будет динамовским", – цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

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