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Вукоєвіч: Молодь Динамо покаже свій рівень та поверне чемпіонство і Лігу чемпіонів до Києва

11:40 444 Читать на русском
Вукоєвіч: Молодь Динамо покаже свій рівень та поверне чемпіонство і Лігу чемпіонів до Києва
Огнєн Вукоєвіч (праворуч) / Динамо

Колишній гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч розповів про свою роботу та поділився очікуваннями від нового сезону для киян.

"Моя робота в Динамо? Є багато матчів, гравців і роботи в цілому. В Динамо балканські футболісти показують свій рівень. Були, є і, сподіваюся, ще будуть з Балкан хороші гравці для київського клубу.

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У Динамо хороший потенціал, дуже талановиті молоді футболісти. Кияни йдуть правильним шляхом. Сподіваюся, що молодь, яка грає рік-два за першу команду, покаже високий рівень в новому сезоні, поверне чемпіонство і Лігу чемпіонів до Києва.

Хотілося б, щоб уболівальників було більше на стадіоні з перших ігор. У Динамо прекрасна молодь і потрібна хороша підтримка. Я впевнений, що новий сезон буде динамівським", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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