Вже на 2-й хвилині Альфонсо Девіс злетів над карним майданчиком і нарешті забив дебютний м'яч Канади на чемпіонатах світу (це був п'ятий матч з урахуванням "сухого" 1986 року). Втім, свято "кленових" згасло ще до перерви. Один гол Крамаріча скасували через офсайд партнера, але на 36-й хвилині форвард хорватів уникнув будь-яких порушень правил. Під завісу тайму Лівая взагалі вивів уперед вже віце-чемпіонів світу.

Хорватія розгромила Канаду завдяки перфомансу Перішіча та Крамаріча, вибивши "кленових" з ЧС-2022

По перерві Канада посипалась остаточно. Крамаріч оформив дубль, а "джокери" Оршіч і Майєр в компенсований час довели справу до розгрому. 4:1 – Девіс і компанія після Катару стали другою командою, яка достроково вилетіла з ЧС-2022.