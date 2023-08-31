"Бело-синие" уже традиционно привлекают к трансляциям своих поединков известных личностей.

Артем Кравец попробует себя в роли комментатора во время ответного матча плей-офф квалификации Лиги конференций между Бешикташем и Динамо, сообщает пресс-служба киевлян.

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34-летний экс-форвард "бело-синих" дебютирует в новой для себя ипостаси на клубном YouTube-канале.

Напомним, поединок состоится в четверг, 31 августа. Начало встречи в 20:00. Первый матч завершился обидным поражением киевлян со счетом 2:3.

К слову, Кравец объявил о завершении карьеры футболиста зимой 2023 года и ныне работает советником президента Динамо по вопросам детско-юношеского футбола.

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