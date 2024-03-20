Норвежский полузащитник Джордж Льюис стал игроком Звягеля, сообщает пресс-служба клуба из Житомирской области.

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Об условиях и сроках контракта не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о соглашении до 30 июня 2024 года. За клуб Второй лиги 23-летний левый вингер будет выступать в статусе свободного агента под номером 44.

Напомним, Льюис родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский Арсенал в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал ассист. При этом Джордж тренировался и с основной командой "канониров" под руководством Микеля Артеты.

Из-за травм не сумел полноценно продолжить выступления в Англии. С 1 июля 2023 года находился без команды. Льюис уже успел провести три спарринга за Звягель и отметился голевой передачей.

Напомним, Звягель, который называют фарм-клубом Полесья, на зимнюю паузу ушел в статусе лидера Второй лиги, имея в своем активе 40 очков.

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