Звягель у домашньому матчі 20-го туру Другої ліги впевнено переміг Кремінь-2. Огляд поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 20-й тур

Звягель – Кремінь-2 – 2:0

Голи: Венделл, 59, Льюїс, 67, (пен.)

Лідер Другої ліги – Звягель – не зазнав проблем з останньою командою першості (ВАСТ знявся з чемпіонату, тому саме Кремінь-2 лишається на дні турнірної таблиці). Втім, у першому таймі команди не забивали голів.

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У другій половині Звягель повів у рахунку – відзначився новачок команди Венделл. Подвоїв перевагу Льюїс – колишній вінгер Арсенала реалізував пенальті на 67-й хвилині.

Таким чином, Звягель набрав 43 очки та залишився лідером чемпіонату (ЮКСА відстає на 3 пункти). Кремінь-2 з 1 пунктом залишився чотирнадцятим.

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