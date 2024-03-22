Друга ліга: Звягель впевнено переміг аутсайдера – екс-гравець Арсенала забив у дебютному матчі в Україні
Звягель у домашньому матчі 20-го туру Другої ліги впевнено переміг Кремінь-2. Огляд поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 20-й тур
Звягель – Кремінь-2 – 2:0
Голи: Венделл, 59, Льюїс, 67, (пен.)
Лідер Другої ліги – Звягель – не зазнав проблем з останньою командою першості (ВАСТ знявся з чемпіонату, тому саме Кремінь-2 лишається на дні турнірної таблиці). Втім, у першому таймі команди не забивали голів.
Екс-вінгер Арсенала офіційно перейшов у клуб Другої ліги
У другій половині Звягель повів у рахунку – відзначився новачок команди Венделл. Подвоїв перевагу Льюїс – колишній вінгер Арсенала реалізував пенальті на 67-й хвилині.
Таким чином, Звягель набрав 43 очки та залишився лідером чемпіонату (ЮКСА відстає на 3 пункти). Кремінь-2 з 1 пунктом залишився чотирнадцятим.
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