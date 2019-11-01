Вторая лига: ВПК-Агро спас ничью против Авангард-2 на шестой добавленной минуте

В группе В Второй лиги начались матчи 19-го тура.

Вторая лига, 19 тур

Группа Б

Авангар-2 – ВПК-Агро – 1:1

Голы: Клюев, 3 – Шмигельский, 90+6

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В рамках 19-го тура Второй лиги лидер группы Б ВПК-Агро приехал в гости к откровенному аутсайдера турнира – Авангард-2. Уже на 3-й минуте хозяева шокировали днепрян быстрым голом – отличился Клюев. Гости пытались хотя бы отыграться, но ни в первом, ни во втором тайме им это никак не удавалось. В воздухе пахло сенсацией, однако на шестой добавленной минуте Шмигельскому, благодаря рикошету, удалось сравнять и спасти свою команду от позорного поражения.

Эта ничья оставила команды на своих местах – ВПК-Агро продолжает возглавлять турнирную таблицу группы Б, а Авангард-2 остается последним.

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