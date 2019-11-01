Друга ліга: ВПК-Агро врятував нічию проти Авангард-2 на шостій доданій хвилині

У групі В Другої ліги розпочались матчі 19-го туру.

Друга ліга, 19 тур

Група Б

Авангар-2 – ВПК-Агро – 1:1

Голи: Клюєв, 3 – Шмигельський, 90+6

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В рамках 19-го туру Другої ліги лідер групи Б ВПК-Агро завітав у гості до відвертого аутсайдера турніру – Авангард-2. Вже на 3-й хвилині господарі шокували дніпрян швидким голом – відзначився Клюєв. Гості намагались бодай відігратись, але ані в першому, ані в другому таймі їм це ніяк не вдавалось. У повітрі пахло сенсацією, однак на шостій доданій хвилині Шмигельському, завдяки рикошету, вдалось зрівняти і врятувати свою команду від ганебної поразки.

Ця нічия залишила команди на своїх місцях – ВПК-Агро продовжує очолювати турнірну таблицю групи Б, а Авангард-2 залишається останнім.

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