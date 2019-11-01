Динамо U-19 благодаря пенальти спасло ничью в матче против Карпат U-19 – исторический дебют VAR в Украине

В рамках 11-го тура молодежного первенства Карпаты U-19 упустили победу в выездном матче против Динамо U-19. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украини U-19 2019/20, 11-й тур

Динамо U-19 – Карпаты U-19 – 2:2

Голы: Надольский, 43, Ванат, 72 (пен.) – Мудрик, 13, Михайленко (аг.), 19

В матче Динамо U-19 система VAR впервые в Украине будет работать онлайн

В матче 11-го тура молодежного первенства чемпионата Украины Динамо принимало Карпаты. Начало матча выдалось для хозяев неудачным – уже на 13-й минуте Мудрик открыл счет в матче. Незадолго Михайленко, после прострела Раделицкого, срезал мяч в собственные ворота и увеличил преимущество Карпат до двух мячей.

Еще до перерыва Надольский сократил счет, прошив голкипера метров с десяти. На 71-й минуте арбитр зафиксировал нарушение со стороны львовян и протестировал систему VAR. К слову, на этой игре впервые в украинском футболе была задействована система VAR онлайн – во время поединка судейская бригада могла консультироваться по всем противоречивым эпизодам со своими коллегами, которые внимательно следили за событиями в специально оборудованной для VAR комнате. Как следствие, рефери указал "на точку" и Ванат реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет в матче.

После этой ничьей Динамо U-19 осталось на второй строчке, Карпаты U-19 – пятые.

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